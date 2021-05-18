Карим Бензема спустя пять лет возвращается в сборную Франции и может сыграть против Казахстана

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызовет в состав команды Карима Бензема, передает "Чемпионат".

Нападающий "Реала" примет участие в подготовке к Евро-2020.

Решение было принято более чем через пять лет после последнего матча футболиста за сборную. Сборная Франции на Евро сыграет в одной группе с командами Германии, Венгрии и Португалии.

Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Напомним, что они оба были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Все обвинения он отрицает.

Напомним, Евро-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

Сборная Франции является соперником Казахстана по отбору на чемпионат мира-2022. В марте команды играли на "Астана Арене", тогда гости были сильнее со счетом 2:0. А 13 ноября командам предстоит сыграть во Франции.

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