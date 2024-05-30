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Карьерный спад или потолок? Кто из молодежи сборной Казахстана не оправдывает доверие Адиева

Карьерный спад или потолок? Кто из молодежи сборной Казахстана не оправдывает доверие Адиева
©КФФ

Они могли бы стать частью перезагрузки состава сборной Казахстана по футболу, но несмотря на комплименты от Магомеда Адиева, их рост остановился и привел к статусу отдаленных кандидатов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из относительно нового поколения пока не реализовал свой потенциал.  

Данил Устименко, вратарь, "Кайрат", 23 года 

В сезоне 2024: 6 матчей, 2 матча на ноль 

Кирилл Кекер почти на любом отрезке своей работы в "Кайрате" заявлял, что Устименко лучший вратарь в стране. Но стабильности Данилу по-прежнему не хватает, вот и в этом году он после стартовых матчей потерял место в основе клуба. 

Адиев опять же говорил, что в будущем именно Устименко должен "закрыть" позицию основного вратаря. Увы, Данил на данный момент проиграл конкуренцию даже на роль сменщика Шацкого (таковым ныне является Бекхан Шайзада).

Есть теория, что вратари раскрываются к 25 годам, к этому возрасту они окончательно крепнут и выходят на свой уровень. В такой конфигурации время у вратаря "Кайрата" еще есть (скоро Данилу исполнится 24 года), но приближается момент, когда надо будет оправдывать авансы или есть риск потеряться из радаров сборной.

Лев Скворцов, правый защитник, "Химки", 24 года 

В сезоне первой лиги России 2023/24: 15 матчей 

Адиев котировал и до сих пор котирует Скворцова. Учитывая, что на правом фланге у нас большинство игроков за 30 лет, ставка Адиева на Скворцова понятна. 

Но в этом году у Льва фактически не было игровой практики, за последние полгода в "Химках" он сыграл девять минут в первой лиге. Ближайшим летом игрок должен задуматься, как срочно реанимировать карьеру и не пора ли для этого менять клуб.

Талгат Кусяпов, центральный защитник, "Астана", 25 лет 

В сезоне КПЛ 2024: 2 матча 

В целом, в стране мало центральных защитников моложе 30 лет, а если еще брать левоногих, так это и вовсе дефицит. Благо, что в сборной есть железный Нуралы Алип, который пропускает матчи только из-за карточек. 

В этом смысле Кусяпов мог стать хорошей альтернативой, надежным бэкапом. Но очередное возвращение Талгата в "Астану" привело его к статусу запасному и отсутствию постоянной практики. Хотя стоит признать, что и вне "Астаны" у Кусяпова не было прогресса.  

Владислав Прокопенко, полузащитник, "Женис", 23 года

В сезоне КПЛ 2024: 3 матча 

Из присутствующих в нашем списке Прокопенко единственный, кто был в недавнем расширенном списке сборной. И надо сказать, это сильно удивляло, а некоторых болельщиков даже возмущало. Мотивов для нынешнего вызова Прокопенко действительно сложно найти. 

Да, игрок последовал совету того же Адиева и все-таки ушел в аренду из "Астаны" в "Женис". Но глобально картина не изменилась. В другом столичном клубе он такой же запасной, изредка появляющийся на замену. Магомед Мусаевич видит во Владиславе разнообразные качества, но почти к 24 годам у него крайне скромная статистика для атакующего футболиста за всю карьеру: 42 матча в КПЛ, 1 гол, 2 ассиста.  

Абылайхан Жумабек, нападающий, "Жетысу", 22 года

В сезоне КПЛ 2024: 6 матчей 

Уроженец Тараза прошел испытание большим клубом, его переход в "Актобе" оказался неудачным и откатил игрока на шаг назад. Теперь Абылайхан старательно пытается вернуться хотя бы к состоянию 2022 года под руководством Кайрата Нурдаулетова.

Стабильная игровая практика у Жумабека уже появилась, но в "Жетысу" от него ждут и голов. Если он наладит еще и результативность, то его камбэк в сборную скорее всего будет стремительным, ведь форвардов со статистикой у нас по-прежнему считанное количество. 

Фото: ФК "Кайрат"©, ФК "Астана"©, ФК "Женис"©, ФК "Жетысу"©, ФК "Химки"©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Сборная РК по футболу КПЛ Адиев Магомед Женис ФК Астана ФК Кайрат ФК Жетысу ФК Химки ФК

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