Капитан сборной Греции высказался о матче с Казахстаном

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Вчера 21:30
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Капитан сборной Греции Анастасиос Бакасетас дал комментарий относительно ближайшего матча со сборной Казахстана, передают Vesti.kz. 

"Греция должна увидеть нашу сборную на большом турнире после многих лет. Мы, игроки, прошли через слишком многое, много разочарований, и теперь это наш шанс. Вот как я это вижу. Мы сосредоточены и мотивированы", - цитирует Бакасетаса kathimerini.gr. 

Матч Греция - Казахстан пройдет 21 марта в Афинах. В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы-2024.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Греция Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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