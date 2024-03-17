Капитан сборной Греции высказался о матче с Казахстаном

Капитан сборной Греции Анастасиос Бакасетас дал комментарий относительно ближайшего матча со сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

"Греция должна увидеть нашу сборную на большом турнире после многих лет. Мы, игроки, прошли через слишком многое, много разочарований, и теперь это наш шанс. Вот как я это вижу. Мы сосредоточены и мотивированы", - цитирует Бакасетаса kathimerini.gr.