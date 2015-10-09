Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Каннаваро высказался про группу Узбекистана с Роналду на ЧМ-2026 по футболу

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Итальянский специалист признался, что намерен приложить все усилия на предстоящем мундиаля, чтобы "узбекский народ гордился" ими.

"Сначала мы, а потом все остальные. В Вашингтоне я участвовал в жеребьёвке чемпионата мира ФИФА с одной мыслью в голове: Узбекистан. До того как были определены наши соперники, я думал о нас. Пока шла жеребьёвка — я думал о нас. После того как имена соперников были выбраны, я продолжал думать о нас.

Потому что это будет наше первое участие в чемпионате мира ФИФА, и нам придётся использовать всю нашу энергию, чтобы быть идеальными и сделать так, чтобы узбекский народ гордился нами. Мы будем уважать Португалию, Колумбию и третьего соперника — это будет одна из команд: Новая Каледония, Ямайка или Конго, — но прежде всего мы будем испытывать большое уважение к себе и нашим болельщикам", - написал Канноваро в соцсетях.


По результатам жеребьевки ЧМ-2026 сборная Узбекистана попала в группу К, где сыграет против Португалии, за которую выступает звёздный нападающий Криштиану Роналду, Колумбии и одного из победителей плей-офф отборочного этапа, который станет известен позже.

Напомним, сборная Узбекистана впервые в истории пробилась в финальную стадию чемпионата мира.

Мундиаль-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Впервые на чемпионате мира сыграют 48 сборных.

