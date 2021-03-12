Два известных полузащитника вернутся в сборную Казахстана

Полузащитники костанайского "Тобола" Азат Нургалиев и Серикжан Мужиков получили вызов в сборную Казахстана на матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Франции и Украины, передает Meta-ratings.kz.

Оба игрока помогли своему клубу одержать победу в Суперкубке Казахстана. Нургалиев провел две игры против "Кайрата" и "Астаны". Что касается Мужикова, то на его счету один гол и голевая передача в двух встречах.

Последний раз Нургалиев играл за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0) в феврале 2019 года. Мужиков же провел заключительную игру за сборную осенью того же года, когда вышел на замену в игре против России (0:1).

Всего на счету Нургалиева 40 матчей за сборную, в которых он забил три гола. Мужиков за главную команду страны провел 23 матча и отметился одним голом.