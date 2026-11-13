Италия устроила камбэк против Франции и оформила яркую победу

Сборная Италии обыграла команду Франции в матче пятого тура группы A1 Лиги наций, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Сборная Франции первой добилась успеха в матче: на десятой минуте Майкл Олисе поразил ворота соперника и вывел гостей вперёд - 0:1.

Однако итальянцы довольно быстро отыгрались. На 26-й минуте Франческо Эспозито воспользовался передачей Николо Камбьяги и восстановил равновесие.

После перерыва инициатива окончательно перешла к хозяевам поля. На 63-й минуте Давиде Фраттези после паса Федерико Димарко отправил мяч в сетку и вывел Италию вперёд.

А за 15 минут до конца основного времени Эспозито вновь оказался в центре внимания. Нападающий оформил дубль и установил окончательный счёт - 3:1 в пользу сборной Италии.