"История реальна!". В России отреагировали на переход кандидата в сборную Казахстана в "Спартак"

В России прокомментировали возможный переход кандидата в сборную Казахстана по футболу Роберта Бауэра в московский "Спартак". Так, телеграм-канал "Вы кого мне притащили?!" надеется, что этот трансфер не состоится, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Честно говоря, когда впервые прочитал про Роберта Бауэра, поначалу подумал, что это какая-то шутка, но решил проверить. Мало ли. Так вот, история РЕАЛЬНА! Кому могла прийти в голову столь гениальная идея, непонятно. Видимо, невероятно профессиональный красно-белый селекционный отдел снова решил посмешить всю лигу. Надеюсь, что в ближайшее время Евгений Мележиков объяснит болельщикам, от кого исходят такие невероятные предложения.

Буду надеяться, что этот переход не состоится. Уже вижу, как следующим летом бедного Бауэра будут пытаться остервенело куда-нибудь пристроить. На данный момент защитник - свободный агент, а значит он никуда не денется, нужно тянуть с этим подписанием до последнего и еще раз обсудить целесообразность столь странного выбора", - пишет источник.

Ранее отмечалось, что Бауэр в ближайшее время станет обладателем казахстанского паспорта, что позволит ему играть за сборную Казахстана.

26-летний Бауэр родился в семье эмигрантов из Казахстана, которые прибыли в Германию в 1994 году. В 2015 году его приглашали в сборную Казахстана, но он отклонил вызов, хотя и не исключил, что в будущем может передумать.

В Германии Бауэр играл за "Ингольштадт 04", "Вердер", "Нюрнберг", в России - за "Арсенал" (Тула).

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