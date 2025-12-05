Не Испания, не Англия и не Бразилия: Арсен Венгер удивил выбором фаворита ЧМ-2026

Летом 2026 года пройдёт чемпионат мира среди национальных сборных, и бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уже назвал команду, которую считает главным фаворитом турнира.

"Сборная Франции является главным претендентом на трофей. У этой команды больше всего футболистов мирового уровня. У них отличная линия нападения. Это будет иметь серьезное значение", - передает слова специалиста инсайдер Мигель Дилейни в социальных сетях.

Мундиаль-2026 впервые примут сразу три страны — США, Канада и Мексика.

Напомним, действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, обыгравшая Францию в серии пенальти в финале ЧМ-2022.