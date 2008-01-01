Исламхан дисквалифицирован на два года

Он провалил допинг-тест 16 сентября.

Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 17:55
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан узнал вердикт дисциплинарного комитета АФК, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что игрок "Аль-Айна" дисквалифицирован на два года.

Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда", вследствие чего был отстранен от игр на профессиональном уровне до вынесения вердикта.

Ранее арабские СМИ сообщали, что "Аль-Айн" будет искать нового игрока на место Исламхана, если казахстанец подвергнется серьезному наказанию.

Комментарий игрока по дисквалификации можно прочитать здесь.
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Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Аль-Айн ФК Футбол Допинг Казахстанцы за границей
Футбол Сборные
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Сегодня 17:55
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