Без Хусанова: Узбекистан объявил состав на матч со сборной России

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро определился с составом национальной команды на ноябрьский сбор, в рамках которого подопечные итальянского специалиста проведут товарищеские матчи с Россией и Саудовской Аравией, передают Vesti.kz.

Хусанов пропустит ноябрьский сбор

В заявку не попал защитник английского "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Капитан сборной и нападающий турецкого "Истанбул Башакшехир" Элдор Шомуродов присоединится к команде позже — форвард пропустит первые дни подготовки по семейным обстоятельствам.

Состав сборной Узбекистана:

Вратари:

Абдувохид Нематов ("Насаф"), Владимир Назаров ("Пахтакор"), Эдем Неманов ("Динамо" Самарканд), Самандар Муратбаев ("Насаф").

Защитники:

Рустамжон Ашурматов ("Эстеглал"), Джахонгир Урозов ("Рубин"), Бехрузжон Каримов ("Лугано"), Шерзод Насруллаев ("Пахтакор"), Мухаммадрасул Абдумажидов ("Пахтакор"), Гийосжон Ризакулов ("Кызылкум"), Махмудджун Махамаджонов ("Динамо" Махачкала), Дилшод Муртозоев ("Насаф").

Полузащитники:

Одилжон Хамробеков ("Трактор"), Азизбек Тулкунбеков ("Бунёдкор"), Акмал Мозговой ("Пахтакор"), Азизжон Ганиев ("Банияс"), Шерзод Эсанов ("Бухара"), Умарали Рахмоналиев ("Сабах"), Диёр Холматов ("Навбахор"), Бекхруз Уктамов ("Сурхон"), Аброрбек Исмоилов ("Нефтчи"), Достонбек Хамдамов ("Пахтакор"), Руслан Жиянов ("Навбахор"), Жасур Жалолиддинов ("Навбахор").

Нападающие:

Аббосбек Файзуллаев ("Истанбул Башакшехир"), Нодир Абдураззоков (ОГМК), Азиз Холмуродов (ОГМК), Элдор Шомуродов ("Истанбул Башакшехир"), Хусаин Норчаев ("Навбахор"), Азизбек Амонов ("Динамо" Самарканд).Когда Узбекистан сыграет с Россией и Саудовской Аравией

Первый товарищеский матч узбекистанцы проведут против сборной России 12 ноября. Встреча состоится на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте (Узбекистан).

Затем, 17 ноября, команда Каннаваро сыграет с Саудовской Аравией. Поединок пройдёт на стадионе "Яссим бин Хамад" в Дохе (Катар).

Сборная России определилась с заявкой на матч с Узбекистаном