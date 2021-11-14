"Хуже, чем позор". Куат Хамитов возмутился зарплатам казахстанских футболистов после 0:8 от Франции и обратился к правительству

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат "Найман" Хамитов выступил с резкой критикой в адрес казахстанских футболистов после разгромного поражения от Франции со счетом 0:8 в отборочном турнире к чемпионату мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение 1. Куат Хамитов резко отреагировал на крупное поражение сборной Казахстана от Франции

Для Казахстана это поражение стало самым крупным в истории. Команда заняла последнее место в отборочной группе.

"Саламалейкум, друзья. Вот думаю. Все говорят, что футболисты нас опозорили, но я считаю, что этот провал, проигрыш, хуже, чем позор, потому что все, что я говорил эти годы - они (футболисты) подтвердили своей игрой. Франция подтвердила мои слова. Это одно.

Второе. Я удивляюсь, почему месячная зарплата футболистов составляет 25 тысяч долларов, которые борцы, бойцы и боксеры получают за победу на чемпионатах мира. А футболисты, ничего не показывая, проигрывая офисным работникам и не становясь чемпионом даже поселка, получают эту месячную зарплату чемпиона мира. Я думаю, что это все нужно остановить и правительству надо задуматься", - сказал Куат у себя в сториз в Instagram.