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Хороший друг греков. Что нужно знать о судье важнейшего матча сборной Казахстана

Хороший друг греков. Что нужно знать о судье важнейшего матча сборной Казахстана
©European Qualifiers

Матч между Грецией и сборной Казахстана по футболу в полуфинале стыков за выход на Евро-2024 - одно из главных спортивных событий в стране. Эту встречу в Афинах рассудит бригада арбитров во главе с Данни Маккели из Нидерландов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о человеке, от решений которого напрямую будет зависеть ход предстоящей игры.

Помогать Маккели в ночь с четверга на пятницу будут его соотечественники. Это ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис, четвертый судья Аллард Линдхаут, а также отвечающие за VAR Роб Диперинк и Клэй Руперти.

Осенью 2022-го в Лиге чемпионов им был удален Антонио Конте

Судья с детства и рекорд в чемпионатах Нидерландов

В 10 лет Данни впервые взял в руки судейский свисток, обслужив матч между школьными командами. К 16 годам он стал квалифицированным судьей на любительском уровне, а в 22 года дебютировал среди профессионалов. 

В 26 лет он добрался до уровня Эредивизи (высший дивизион чемпионата Нидерландов). Спустя еще год Маккели удостоился перевода в высший список судейской гильдии. Никто ранее не добивался такого в столь раннем возрасте. Благодаря этому Данни побил национальный рекорд.

Опыт работы на двух ЧМ и одном Евро

Шесть лет назад Маккели отправился работать на чемпионат мира по футболу в 2018 году. В России он был задействован исключительно как специалист на VAR. Причем это был первый большой турнир с новой системой. В конечном итоге Данни отработал 11 встреч на мундиале.

Следующий большой международный турнир в карьере арбитра был Евро-2020. Там нидерландский специалист отработал уже как главный судья в четырех матчах, включая полуфинальную встречу между Англией и Данией (2:1). На 104-й минуте именно он назначил пенальти в ворота датчан, который стал причиной победного гола трех львов. Харри Кейн не реализовал 11-метровый, но преуспел на добивании.

На ЧМ-2022 в Катаре Маккели отработал два матча в качестве главного судьи. Это случилось еще в группе. Сначала Данни обслуживал встречу между Испанией и Германией (1:1), а затем работал на игре между Аргентиной и Польшей (2:0). В той встрече Маккели назначил пенальти в ворота поляков в концовке первого тайма, однако Лионель Месси не сумел его реализовать.

Еврокубковые баталии: финалы ЛЧ и ЛЕ

Маккели выполнял свою работу в крупнейших еврокубковых соревнованиях. В 46 матчах основного турнира Лиги чемпионов он был главным судьей. Дважды нидерландец возглавлял бригаду на полуфинальных матчах. В 2021-м это было в игре между "Реалом" и "Челси" (1:1), а год спустя - в матче между "Вильярреалом" и "Ливерпулем" (2:3).

В сезоне 2019/20 Маккели доверили провести финальный матч Лиги Европы. В этой игре "Севилья" обыграла "Интер" со счетом 3:2. В финальной встрече миланцы открыли счет уже на пятой минуте, когда Ромелу Лукаку забил с пенальти, который назначил Данни. 

Помимо финала Лиги Европы, в судейской карьере Маккели был и финал Лиги чемпионов. В сезоне 2018/19 он отвечал за VAR в решающей битве между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0).

Первый самостоятельный полуфинал ЛЧ он обслужил в 2021-м между "Реалом" и "Челси"

Хорошо знаком с греками, но не пересекался с казахстанцами

За свою карьеру Маккели ни разу не обслуживал матчи казахстанских сборных или клубов. Зато неоднократно работал на играх с участием греческих команд. К примеру, именно он был главным судьей финального матча юношеского Евро до 19 лет в 2012 году. В решающей встрече Греция уступила Испании - 0:1. 

В квалификации Евро-2020 этот же судья работал уже на матче взрослой сборной Греции. В гостях команда смогла добиться ничьей с командой Боснии и Герцеговины - 2:2. Причем до 64-й минуты все шло в пользу хозяев и они вели со счетом 2:0. Но как раз в тот момент Маккели удалил одного из лидеров боснийцев Миралема Пьянича и назначил пенальти в пользу греков. Так гости сократили отставание, а затем и сравняли счет, играя в большинстве.

Поэтому для сборной Греции Данни является очень удачным судьей. 

А еще Маккели тесно сотрудничает с греческой футбольной федерацией. С 2020 по 2023 годы он обслужил четыре матча местной Суперлиги, а в 2021-м отработал финал Кубка Греции между ПАОКом и "Олимпиакосом" (2:1). 

Вообще большую часть карьеры он провел в чемпионате Нидерландов, но также поработал в бельгийской, греческой, саудовской лигах и первенстве ОАЭ.

Посмотрим, каким получится знакомство Маккели с национальной сборной Казахстана. Встреча против Греции пройдет в Афинах в ночь с 21 на 22 марта. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени.

Фото: UEFA (1,4), Eredivisie (2), FIFA World Cup (3), Bosnia and Herzegovina Football Federation (5)©️

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