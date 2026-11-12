Хосеп Гвардиола может стать главным тренером сборной США, если нынешний наставник американцев Маурисио Почеттино получит предложение возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, кандидатура испанского специалиста уже активно обсуждается в Федерации футбола США. Ранее Гвардиола отказался от возможности возглавить сборную Италии, поскольку хотел взять паузу в тренерской карьере.

За время работы в "Манчестер Сити" испанец собрал внушительную коллекцию трофеев. Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом Англии, трижды выигрывала Кубок Англии, пять раз завоёвывала Кубок английской лиги и трижды - Суперкубок страны. Кроме того, "горожане" впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов, а также стали обладателями Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее Гвардиола добивался больших успехов и с другими европейскими грандами - "Барселоной" и "Баварией".