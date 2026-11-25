Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола впервые публично подтвердил, что вёл переговоры со сборной Италии по футболу, передают Vesti.kz.

В интервью YouTube-каналу легендарного бразильского экс-нападающего Ромарио (Romário TV) 55-летний испанский специалист признался, что отклонил предложение только из-за необходимости взять паузу в карьере:

"Да, я общался с Италией... Я впервые говорю об этом публично. Это была честь. Мне было почти неловко сказать "нет" такой сборной, как Италия, такой стране, как Италия. То, что они подумали обо мне как о человеке, способном возглавить сборную Италии, стало одной из величайших почестей в моей карьере. Но они обратились ко мне в тот момент, когда мне нужно было взять паузу. Если бы они вышли на меня через один или два года, я бы, вероятно, согласился", - приводит слова Гвардиолы Romário TV.

Напомним, Гвардиола покинул "Манчестер Сити" летом 2026 года после десяти сезонов работы (2016-2026) и взял творческий отпуск. В июле Итальянская федерация футбола (FIGC) вела с ним переговоры в Барселоне, однако испанец решил сделать перерыв в тренерской деятельности.

Впоследствии "Скуадру Адзурру" принял Роберто Манчини.

Сборная Италии является четырёхкратным чемпионом мира (1934, 1938, 1982 и 2006), а также дважды выигрывала Евро (1968, 2020).