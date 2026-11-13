Два гола за три минуты решили исход матча Турция - Бельгия в Лиге наций

Сборная Бельгии по футболу одержала выездную победу в матче Лиги наций против команды Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы A1 прошла в Измире. Турция первой открыла счёт благодаря точному удару Арда Гюлера на 20-й минуте.

Однако бельгийцы быстро перехватили инициативу. Уже на 27-й минуте Кевин Де Брюйне восстановил равновесие, а ещё три минуты спустя Шарль Де Кетеларе забил второй мяч и вывел гостей вперёд.

В итоге Бельгия набрала девять очков и поднялась на вторую строчку группы . Сборная Турции, не имея в активе ни одного балла, замыкает турнирную таблицу квартета.

Другие участники группы - Италия и Франция сыграли в Милане. Итальянцы оказались сильнее со счётом 3:1.