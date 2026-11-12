Один гол решил судьбу матча сборной Казахстана с участием Калмурзы

Молодёжная сборная Казахстана по футболу (U-21) уступила Беларуси (U-21) в товарищеском матче, прошедшем в Шымкенте, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 0:1, а решающий гол на 72-й минуте забил Максим Кононов.

Вторая контрольная игра сборных пройдёт 15 ноября в Шымкенте.

Список футболистов, вызванных в сборную Казахстана (U-21):

вратари: Шерхан Калмурза ("Кайрат"), Абулхаир Алиакбар ("Алтай"), Саятхан Кусаинов ("Туран");

защитники: Амирбек Базарбаев, Мустафа Шен, Данияр Ташпулатов, Адлан Нургалиев (все - "Кайрат"), Эльхан Саидов, Темирлан Мурзагалиев (оба - "Туран"), Нурали Елемес ("Каспий"), Темирлан Торебек ("Тараз");

полузащитники: Мухамедали Абиш, Карим Махаметжан (оба - "Кайрат"), Мирас Уманиязов, Адильбек Бегимов (оба - "Актобе"), Асан Байгалиев ("Елимай"), Роман Асылбаев ("Шахтер");

нападающие: Мансур Биркурманов ("Кайрат"), Арсен Ахметов, Максат Абраев (оба - "Астана"), Ислам Нурмухаммед ("Каспий"), Мирам Кикбаев ("Актобе"), Шахмурза Адырбеков ("Баник", Словакия).



