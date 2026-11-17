Юношеская сборная Казахстана (U19) обыграла сверстников из Косова в матче третьего тура отбора на Евро-2027, сообщают Vesti.kz.

Матч группы A2 второго раунда отбора состоялся в Шотландии на стадионе "Броудвуд" в городе Камбернолд и завершился со счётом 1:0 в пользу казахстанцев. Единственный гол на 57-й минуте забил Шахмурат Даулетов.

Ранее сборная Казахстана уступила 1:3 шотландцам и 0:2 Бельгии.

Таким образом, подопечные Тимура Касымова сыграют в третьем отборочном раунде, куда из группы также прошли Шотландия и Бельгия. Команда Косово завершила выступление в квалификации.