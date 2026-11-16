Гол на 95-й минуте решил исход матча Казахстан - Словакия

Сборные Казахстана и Словакии сыграли вничью в матче шестого тура Лиги наций УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Встреча C3 состоялась в Астане и завершилась со счётом 2:2.

На 29-й минуте вингер национальной команды Ислам Чесноков неотразимо пробил под перекладину ворот Марека Родака после передачи Галымжана Кенжебека.

на 56-й минуте Роберт Боженик ударом головой после навеса с краю сравнял счёт.

Вскоре, на 65-й минуте Ян Вороговский после передачи того же Кенжебека нетразимо пробил из пределов штрафной по воротам Родака. После этого словаки забили гол, который был отменён после просмотра VAR.

Впрочем, словаки сумели спастись от поражения. На 90+5-й минуте Адриан Капралик забил красивейший гол и установил окончательный результат.

Сборная Словакии досрочно решила главную задачу в группе, гарантировав себе первое место и повышение в Лигу B. Казахстанская команда, в свою очередь, следующий розыгрыш Лиги наций начнёт в третьем дивизионе.