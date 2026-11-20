Сборная Узбекистана (U-17) потерпела поражение на юношеском чемпионате мира по футболу в Катаре, передают Vesti.kz.

В первом туре группового этапа узбекистанцы встречались с командой Кот-д'Ивуара (U-17) и уступили со счётом 1:2.

Ивуарийцы первыми вышли вперёд благодаря голу Юбера Яо на 7-й минуте. Во втором тайме Узбекистан отыгрался после точного удара Мухаммада Хакимова на 51-й минуте. Однако на 88-й минуте Абасс Диаррасуба забил второй мяч и принёс победу Кот-д'Ивуару.

Следующие матчи в квартете Е Узбекистан проведёт с Ямайкой (23 ноября) и Италией (26 ноября).

Напомним, что ранее в другом матче Таджикистан забил пять голов и одержал победу на старте чемпионата мира по футболу, проходящего в Дохе и Эр-Райяне с 19 ноября по 13 декабря 2026 года.