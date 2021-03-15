Футболисты сборной Казахстана из клуба РПЛ пропустят матчи против Франции и Украины

Футболисты "Ротора" Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко не помогут национальной сборной Казахстана в предстоящих матчах квалификации ЧМ-2022 против Франции и Украины, передает Meta-ratings.kz.

Они пропустили два тура российской премьер-лиги и продолжают восстанавливаться после полученных повреждений.

Есть вероятность, что ближайшие игры сборной пропустит и основной защитник "Ротора" Дмитрий Шомко.

Напомним, домашний матч с Францией, которая является действующим чемпионом мира, станет для Казахстана первым в отборочном цикле. Матч пройдет на "Астана Арене" 28 марта. А с Украиной сборная сыграет 31 марта на выезде.