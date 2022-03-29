Футболиста сборной Казахстана госпитализировали во время матча Лиги наций

Защитник сборной Казахстана по футболу Гафуржан Суюмбаев получил травму во время ответного стыкового матча Лиги наций с Молдовой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, игрок получил сотрясение мозга в одном из эпизодов в первом тайме. Здоровью Суюмбаева ничего не угрожает, однако его было решено госпитализировать в одну из столичных больниц.

Вместо Суюмбаева на поле вышел Тимур Досмагамбетов.

Напомним, встреча проходит в Нур-Султане. После первого тайма Молдова ведет 1:0.

Первый матч между сборными завершился победой со счетом 2:1 в пользу Казахстана.