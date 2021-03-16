Полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов получил приглашение в национальную сборную Казахстана на предстоящие игры отбора на чемпионат мира - 2022 против Франции и Украины, сообщает Meta-ratings.kz.

Воспитанник шымкентского футбола принял активное участие во всех спаррингах своего клуба на учебно-тренировочных сборах в Турции, чем впечатлил главного тренера национальной команды Талгата Байсуфинова.

Ранее Астанов играл только в "молодежке", за которую дебютировал в сентябре 2020 года в матче против Черногории.

Напомним, что вызов в сборную также получили Александр Мокин, Азат Нургалиев, Тимур Рудосельский, Данияр Усенов, Серикжан Мужиков и Рамазан Оразов.

Назван лучший футболист Казахстана на сегодняшний момент