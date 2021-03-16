Защитник турецкого "Фенербахче" Микаэль Аскаров получил приглашение в молодежную сборную Казахстана по футболу (U-21) на предстоящие игры международного турнира Antalya Cup-2021, сообщает Meta-ratings.kz.

18-летний Аскаров выступает за "Фенербахче U-19" на позиции левого защитника. Он успел сыграть и за основную команду.

Микаэль Аскаров родился в Шымкенте, где прожил до 2011 года. Затем вместе с семьей переехал в Турцию, однако у Аскарова имеется только гражданство Казахстана. В 2018 году Микаэль сыграл за юношескую сборную Казахстана в товарищеском матче.

В рамках подготовки к Antalya Cup 2021 казахстанская "молодежка" проведет учебно-тренировочный сбор в Алматы и Анталии в период с 21 по 31 марта. На Antalya Cup подопечные Кайрата Нурдаулетова встретятся со сверстниками из Северной Македонии, Болгарии и Узбекистана.