Футболист из Европы поставил точку в вопросе перехода в сборную Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
16 февраля 16:29
©smedata.sk

Уроженец Казахстана, 26-летний защитник братиславского "Слована" Юрий Медведев, ответил на вопрос о перспективах выступления за национальную сборную.

Медведев родился в Актюбинской области, в поселке Бадамша, однако в раннем возрасте вместе с семьей переехал в Чехию. Футболист является воспитанником "Виктории" из Пльзени. Он провел два матча за сборную Чехии U19. 

"Нет-нет, никуда не перехожу. Окончательно ли закрыт вопрос с возможностью моих выступлений за сборную Казахстана? Думаю, да", - цитирует Медведева Legalbet.kz.

В этом сезоне защитник провел 25 матчей во всех турнирах за "Слован". В зимнее трансферное окно СМИ сообщили об интересе к нему со стороны российских клубов "Ахмат" и "Урал".

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Метки:
Медведев Юрий Сборная РК по футболу Словакия

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