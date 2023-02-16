Футболист из Европы поставил точку в вопросе перехода в сборную Казахстана

Уроженец Казахстана, 26-летний защитник братиславского "Слована" Юрий Медведев, ответил на вопрос о перспективах выступления за национальную сборную.

Медведев родился в Актюбинской области, в поселке Бадамша, однако в раннем возрасте вместе с семьей переехал в Чехию. Футболист является воспитанником "Виктории" из Пльзени. Он провел два матча за сборную Чехии U19.

"Нет-нет, никуда не перехожу. Окончательно ли закрыт вопрос с возможностью моих выступлений за сборную Казахстана? Думаю, да", - цитирует Медведева Legalbet.kz.

В этом сезоне защитник провел 25 матчей во всех турнирах за "Слован". В зимнее трансферное окно СМИ сообщили об интересе к нему со стороны российских клубов "Ахмат" и "Урал".