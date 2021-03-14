Форвард "Кайрата" впервые вызван в сборную Казахстана

22-летний игрок уже забил гол в новом сезоне.

Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 21:11

Нападающий "Кайрата" Артур Шушеначев получил вызов в национальную сборную Казахстана на матчи против Франции и Украины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний уроженец Тараза в этом сезоне провел три матча за алматинский клуб, два из которых в Суперкубке-2021. На его счету один забитый гол в новом сезоне.

В прошедшем сезоне Шушеначев забил три мяча в 14 матчах КПЛ. Также футболист регулярно выступал за молодежную сборную в отборе на Евро-2021.

Сборная Казахстана матчами против Франции и Украины в Нур-Султане и во Львове соответственно стартует в отборочном цикле чемпионата мира-2022.

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Футбол Сборные
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Сегодня 21:11
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