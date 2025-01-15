В Федерации футбола Казахстана сделали заявление по матчу со сборной России

Управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов рассказал, может ли в 2025 году состояться товарищеский матч между сборными Казахстана и России, передают Vesti.kz.

- Нужно учитывать разные нюансы, в том числе календарь УЕФА, обязательства перед ТВ. У нас есть свои требования по матчам. Летом мы в первую очередь ищем схожих по стилистике соперников для игры дома. На данный момент, как мне известно, переговоров (с РФС) не ведется. Но этот вопрос находится в компетенции департамента национальных сборных, который как раз решает с учетом поступающих предложений и имеющихся обязательств, - сказал Бекенов "Матч ТВ".

Ранее Бекенов рассказал, что Станислав Черчесова останется на посту главного тренера сборной Казахстана.

Также функционер высказался о задачах национальной команды в отборе на чемпионат мира-2026.





