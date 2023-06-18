Эрлинг Холанд разозлил фанатов после поражения Норвегии в матче отбора Евро-2024

Фанаты сборной Норвегии освистали нападающего Эрлинга Холанда. Болельщикам не понравилось, что после поражения в отборочном матче на Евро-2024 от сборной Шотландии, форвард проигнорировал их. Фанаты надеялись на возможность взять у игрока автограф и сфотографироваться, однако Холанд сразу же после матча отправился в автобус, сообщает "Чемпионат".

Холанд забил единственный гол норвежцев в игре на 61-й минуте. На 84-й минуте форвард "Манчестер Сити" был заменен, и шотландцам удалось совершить камбэк, выиграв матч со счетом 2:1.

После игры тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен сообщил о проблемах футболиста: "Эрлинг сам попросил замену. Мы продержали его на поле на 10-12 минут дольше. Последние несколько минут с ним мы словно играли в меньшинстве – он был совершенно пуст. Сказалась и 30-градусная жара. Он просто выдохся".