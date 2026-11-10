"Ему нужно оградить себя": тренер Испании дал совет Ямалю

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о перспективах нападающего национальной команды Ламина Ямаля и рассказал, какой совет дал бы молодому футболисту на пути к вершине карьеры, сообщают Vesti.kz.

Наставник испанцев отметил, что, несмотря на зрелость и уверенность Ямаля, ему по-прежнему необходима поддержка, а также умение справляться с повышенным вниманием окружающих.

"Он очень зрелый для своего возраста молодой человек, но ему нужна наша поддержка, как и любому юноше, который всё ещё находится на этапе становления. Он это осознаёт, поскольку в личном общении демонстрирует ту зрелость, о которой я говорю. Ему необходимо уметь ограждать себя от всего, что его окружает", - цитирует тренера Goal.

Де ла Фуэнте также признался, что впечатлён тем, как футболист справляется с давлением прессы, которое сопровождает его на протяжении нескольких лет.

"Я восхищаюсь им, потому что 19-летнему молодому человеку приходится выдерживать давление СМИ, с которым он сталкивается уже 3 года. Это совсем непросто. Это очень трудно, но он справляется с этим с удивительной естественностью".

По мнению специалиста, Ямалю важно не сбавлять обороты, продолжать совершенствоваться и сохранять нынешнее отношение к работе. Именно это, считает тренер, позволит нападающему добиться выдающихся результатов.

"Мы должны сказать ему, чтобы он продолжал расти, развиваться и работать так, как работает сейчас. Тогда перед ним останутся открыты все двери, чтобы стать легендарным футболистом".

На счету Ямаля 11 забитых мячей в 37 матчах за сборную Испании.