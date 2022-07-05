Казахстанский специалист Аскар Кожабергенов разобрал выступление национальной сборной в Лиге наций, высказавшись о возвращении в состав Бахтиера Зайнутдинова и Бауыржана Исламхана, сообщает meta-ratings.kz.
Сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева набрала десять очков и возглавляет свою группу в дивизионе С.
- Адиев, конечно, молодец. Может быть, он привнес что-то новое в тренировочный процесс, в атмосферу раздевалки. Но давайте не будем забывать, что до этого сделали наши казахстанские специалисты Талгат Байсуфинов и Андрей Карпович. Они добавили последний штрих к формированию команды. Адиеву удалось сохранить это и приумножить.
- Кого из игроков вы бы отметили по последним матчам? Кто вас впечатлил?
- Особых открытий нет. Порадовался за Аймбетова, у которого был период, когда он из-за травм не мог забивать и играть. За счет матчей в сборной у него появилась уверенность. Я думаю дальше у него пойдет лучше в своем клубе.
- Последние матчи сборной пропустил лидер команды Бактиер Зайнутдинов. Как думаете, на каких позициях его он будет использовать?
- Зайнутдинов универсальный игрок. Я думаю, что Адиев найдет ему место в команде. Тоже самое касается и Исламхана, когда по нему решится вопрос. За время дисквалификации он поддерживал форму. 29 лет - это не критичный возраст.
- Ваш прогноз на оставшиеся матчи осенью - Азербайджан и Беларусь?
- Прогнозы давать не хочу. Но скажу, что у нас реальные шансы зацепиться за первое место потому, что мы почувствовали уверенность, и турнирное положение это позволяет.