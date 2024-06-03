Эксперт назвал причины ухода Адиева из сборной Казахстана

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Булат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz уход Магомеда Адиева из национальной команды. В ходе беседы он высказался и о кандидатуре Станислава Черчесова.

Ранее российский специалист покинул свой пост в сборной Казахстана и перешел в "Ахмат". Затем он рекомендовал Черчесова Казахстанской федерации футбола (КФФ).

"Он (Адиев) давно планировал перейти в "Ахмат". Все-таки это его родной клуб и ему там хотелось находиться. После того, как он спас команду от вылета - ему дали трехлетний контракт. Я думаю, что он доволен. Нужно поблагодарить его за работу и идти дальше. Кто сможет его заменить? Надо будет смотреть. Я не знаю, насколько будет интересно Черчесову возглавить команду. В данный момент у сборной есть несколько кандидатов. Я думаю, что их рассматривают. Кого выбрать - решает федерация. Я сторонник выбора своего специалиста, но решение принимаю не я. Давайте дождемся официального назначения и посмотрим уже по ситуации", - отметил Есмагамбетов.

Напомним, что Адиев возглавлял сборную Казахстана с апреля 2022 года. Под его руководством сборная Казахстана провела 21 матч, одержала 11 побед, один раз сыграла вничью и допустила девять поражений.

С весны этого года Адиев начал параллельно тренировать "Ахмат". Приняв команду в зоне вылета, он смог помочь ей подняться до десятого места в РПЛ.

Что касается Черчесова, то последним местом его работы был венгерский "Ференцварош", который 60-летний российский специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Отмечается, что Черчесов также входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.