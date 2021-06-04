Бывший советский и российский футболист, защитник, игрок сборных СССР, СНГ и России, московских "Динамо" и "Спартака", греческого ПАОКа, бывший главный тренер московского "Спартака" и уральского "Акжайыка" Андрей Чернышов дал прогноз на товарищеский матч сборных Северной Македонии и Казахстана.

Встреча пройдет сегодня, 4 июня, в Скопье. Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Думаю, результат для хозяев будет очень важен, так как это последняя контрольная игра перед чемпионатом Европы, и команда хочет поехать туда с хорошим настроением и уверенностью в своих силах.

На данный момент сборная Северной Македонии выше классом, чем сборная Казахстана. Думаю, хозяева будут играть в полную силу, потому что все хотят проявить себя и попасть в стартовый состав.

Сборная этой страны может преподнести сюрприз на предстоящем турнире и пройти очень далеко. Она уже всех удивила, попав на это первенство, и второй раз - победив сборную Германии в гостях!

Думаю, если футболисты сборной Казахстана выйдут на поле со стопроцентной отдачей, то могут создать сложности хозяевам. Полагаю, сборная Северной Македонии выиграет эту встречу со счетом 3:1", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что после этого матча подопечные Талгата Байсуфинова вернутся домой, так как запланированная на 7 июня товарищеская игра со сборной Мальты в Австрии была отменена.

На Евро-2020 Северная Македония сыграет в группе С с командами Нидерландов, Украины и Австрии.

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