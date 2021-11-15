Экс-тренер "Астаны" раскритиковал защитника сборной России после автогола в решающем матче отбора ЧМ-2022

Бывший главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов раскритиковал защитника сборной России Федора Кудряшова, автогол которого привел к поражению от Хорватии в отборочном цикле чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч состоялся в Сплите и завершился победой хорватских футболистов со счетом 1:0. Кудряшов срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте. Благодаря этой победе Хорватия вышла на ЧМ-2022 в Катаре напрямую с первого места в группе, а России теперь предстоит сыграть в стыках.

"У него что-то было с ногой, он за нее держался. Если у тебя есть проблема, надо руку поднимать и просить замену. Оно же у него не конкретно сейчас заболело, надо было еще до этого. Если у тебя цепляет мышцу, возьми замену. Выпустят свежего игрока, перестроение сделают. Зачем мучить и себя, и команду? Устал - надо меняться!

Что он хотел сделать вообще? Почему просто не пропустил мяч?! Между ног пропускай этот мяч! Федя мог спокойно пропустить мяч между ног. Самое обидное, что боролись, пластались, убивались, а в итоге пропустили такую ерунду!", - приводит слова Тихонова Sport24.ru со ссылкой на "МЯЧ Production".

Напомним, что Тихонов 5 ноября официально покинул "Астану", которую возглавлял с октября 2020 года. С ним астанчане выиграли бронзу и серебро в КПЛ-2020 и 2021.