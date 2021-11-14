Автогол лишил сборную России прямой путевки на ЧМ-2022 по футболу

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы H, прошедшая на стадионе "Полюд" в Сплите, завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватов. Мяч в свои ворота на 81-й минуте забил российский защитник Федор Кудряшов.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице, теперь россияне сыграют в стыковых матчах за право выступить на мировом первенстве в Катаре. Команда Хорватии (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира.

Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации состоится 26 ноября в Цюрихе.