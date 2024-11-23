Экс-игрок сборной Казахстана "уволил" Черчесова

Экс-игрок сборной Казахстана Улан Конысбаев в интервью Euro-football.ru высказался о результатах игры национальной команды под руководством Станислава Черчесова, сообщают Vesti.kz.

Под руководством российского специалиста сборная Казахстана провела шесть матчей, сыграв один раз вничью и пять проиграв с общим счетом 0:15.

"Будь у меня возможность, я был бы первым, кто уволил бы Черчесова! Глядя на то, что творится в сборной, особенно на то, как она играет, ответ очевиден", - высказался Конысбаев.

Напомним, Черчесов был представлен в качестве наставника национальной команды летом текущего года. Под руководством российского специалиста команда заняла последнее место в Лиге B3 Лиги наций и пошла на понижение в турнире, перейдя в дивизион C.

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Добавим, Конысбаев защищал цвета сборной Казахстана с 2011 по 2016 год. В ее составе футболист провел 32 матча и забил три гола.

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