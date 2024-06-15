Экс-игрок европейской сборной оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана

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Сегодня 11:50
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Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на "РБ Спорт"

Якубко работал под руководством Черчесова в пермском "Амкаре": 

"Я свое мнение высказывал не раз. То, что он хороший тренер — это факт, как и то, что он самолюбивый человек. Может, за последние годы Черчесов поменялся по сравнению с тем временем, когда я с ним работал. Мы с тех пор не виделись. Его назначение — это хорошо для Казахстана, к ним приходит тренер, который показывал результат везде, где работал. Его надо только поздравить", - отметил Якубко. 

Напомним, Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана 3 июня. Соглашение Черчесова с КФФ рассчитано по схеме "2+2" - на срок до окончания отборочного турнира ЧМ-2026 с возможностью продления еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Метки:
Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Футбол

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