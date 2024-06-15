Экс-игрок европейской сборной оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на "РБ Спорт"

Якубко работал под руководством Черчесова в пермском "Амкаре":

"Я свое мнение высказывал не раз. То, что он хороший тренер — это факт, как и то, что он самолюбивый человек. Может, за последние годы Черчесов поменялся по сравнению с тем временем, когда я с ним работал. Мы с тех пор не виделись. Его назначение — это хорошо для Казахстана, к ним приходит тренер, который показывал результат везде, где работал. Его надо только поздравить", - отметил Якубко.