Экс-футболист "Спартака" может сменить гражданство и выступать за сборную Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 18:47
©kff.kz

Полузащитник подмосковных "Химок" Александр Зуев в очередной раз провел диалог с Казахстанской федерацией футбола на предмет возможного выступления за национальную сборную. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, если 26-летний футболист решит сменить гражданство, то уже в 2023 году сможет выступать за Казахстан.

Впервые представители Казахстанской футбольной федерации вышли на игрока в 2016 году, а следующий диалог между сторонами прошел в 2021-м.

Ранее Зуев выступал за московский "Спартак", "Крылья Советов", "Ростов" и "Рубин". За молодежную сборную России провел 14 матчей и забил четыре гола.

Хавбек родился в Казахстане, в городе Костанае, где занимался футболом в системе "Тобола". В 2005-м семья Зуева переехала в российский Челябинск, где Александр продолжил свое футбольное образование.

Экс-игрок " Спартака" и чемпион Европы среди юношей. Кого хочет натурализовать сборная Казахстана

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
КФФ Сборная РК по футболу Спартак Москва

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:20
Сборные
В ПФЛК высказались о натурализации российского футболиста для сборной Казахстана
Сегодня , 20:11
Сборные
Тренер сборной Казахстана отреагировал на натурализацию экс-игрока "Спартака"
Сегодня , 18:47
Сборные
Экс-футболист "Спартака" может сменить гражданство и выступать за сборную Казахстана
Сегодня , 16:30
Сборные
Экс-игрок " Спартака" и чемпион Европы среди юношей. Кого хочет натурализовать сборная Казахстана
Вчера , 15:46
Сборные
Шанс для Марокко? Французы имеют ужасную статистику против африканских сборных на ЧМ
Вчера , 11:52
Сборные
Превзошел Агуэро в сборной, а в клубе уверенно подменяет Холанда. Как герой полуфинала ЧМ-2022 творит историю
13 декабря, 22:08
Сборные
Главный тренер сборной Казахстана спрогнозировал финалистов ЧМ-2022
13 декабря, 20:25
Сборные
Криштиану Роналду принял судьбоносное решение о своем будущем в сборной Португалии
13 декабря, 18:19
Сборные
Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера сборной Португалии
13 декабря, 12:24
Сборные
В полуфинале ЧМ-2022 Месси и Модрич встретятся в 29-й раз: кто чаще побеждал, забивал и не только?
© 2008 - 2022 ТОО «EML»