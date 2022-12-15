Полузащитник подмосковных "Химок" Александр Зуев в очередной раз провел диалог с Казахстанской федерацией футбола на предмет возможного выступления за национальную сборную. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, если 26-летний футболист решит сменить гражданство, то уже в 2023 году сможет выступать за Казахстан.

Впервые представители Казахстанской футбольной федерации вышли на игрока в 2016 году, а следующий диалог между сторонами прошел в 2021-м.

Ранее Зуев выступал за московский "Спартак", "Крылья Советов", "Ростов" и "Рубин". За молодежную сборную России провел 14 матчей и забил четыре гола.

Хавбек родился в Казахстане, в городе Костанае, где занимался футболом в системе "Тобола". В 2005-м семья Зуева переехала в российский Челябинск, где Александр продолжил свое футбольное образование.

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