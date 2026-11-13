Двумя голами и удалением обернулся матч Чехии и Испании в Лиге наций

Сборная Испании обыграла команду Чехии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz. Встреча группы A3 прошла в Праге.

Испанцы вышли вперёд незадолго до перерыва. На 39-й минуте арбитр Дабанович указал на точку, а Алекс Баэна хладнокровно реализовал пенальти.

В начале второго тайма Йереми Пино отправил мяч в ворота после передачи голкипера Уная Симона, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено. На 72-й минуте положение чешской команды осложнилось ещё сильнее: защитник Ладислав Крейчи получил красную карточку и оставил партнёров в меньшинстве.

Окончательный счёт был установлен уже в компенсированное время. На 90+6-й минуте защитник Марк Пубиль забил второй мяч и закрепил победу сборной Испании.

После пяти туров испанцы набрали 15 очков из 15 возможных и единолично возглавляют группу 3. Сборная Чехии, напротив, замыкает квартет, не набрав ни одного балла. Другими участниками группы являются Англия и Хорватия.