Двум игрокам сборной Казахстана вынесли вердикт за матч с Азербайджаном

Телеграм-канал Серый CARDINAL поделился наблюдениями по товарищескому матчу сборных Азербайджана и Казахстана, а также отметил двух игроков нашей национальной команды, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в венгерском городе Сомбатхей и завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанской команды.

В сборной Азербайджана объяснили камбэк в матче с Казахстаном и высказались про Аймбетова

"Выиграли бы - хорошо. Проиграли - ничего страшного.

Честно говоря, даже не готовили анонс товарищеского матча Казахстан - Азербайджан. И не потому, что он был неинтересен (хотя, если честно, и это тоже). С одной стороны, ценность этой игры не слишком велика. Но с другой, когда еще соберется наша сборная? Ведь глупо не использовать окна ФИФА для обкатки команды. А статус соперников зависит от твоего собственного.

Внимательно наблюдали за действиями двух игроков "Актобе" - Касыма и Самородова. Потому что на них положили глаз иностранные скауты и клубы. О Максиме писано-переписано, и скоро вы узнаете о нем новые подробности. Алибек только завоевывает место в основе сборной, и, думается, он может его за собой застолбить.

По мнению спортивного директора ФК "Актобе" Сергея Доронченко, чье возвращение в Актобе превратилось в сериал, Касым обладает всеми необходимыми для центрального защитника качествами. При необходимости он может как сыграть в паре с Кики и Барачем (трио), так и безболезненно заменить любого из них. А к его мнению прислушиваются и в России, и в Украине...

...касательно сегодняшнего матча. Самородов забил свой очередной гол, а Касым сыграл не слишком удачно, несколько раз опасно обрезался. Но его уровень позволяет выступать лучше, и уверены, что в сентябрьских матчах он займет место в основе", - пишет источник.

Назван лучший игрок матча Азербайджан - Казахстан

Ранее ФИФА "назвала" последствия для Казахстана за четвертое поражение подряд, также были названы виновные в данной неудаче.