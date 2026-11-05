Двух чемпионов мира могут исключить из сборной Испании

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте рассматривает возможность исключения двух чемпионов мира из заявки на предстоящие матчи Лиги наций против Чехии и Англии, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, речь идёт о полузащитнике лондонского "Арсенала" Мартине Субименди и нападающем "Сельты" Борхе Иглесиасе, которые испытывают недостаток игровой практики в своих клубах.

Субименди потерял место в составе "Арсенала"

До матча против пражской "Славии" испанский полузащитник провёл всего десять минут в четырёх предыдущих встречах АПЛ. Несмотря на возвращение в стартовый состав в еврокубковом поединке, Субименди необходимо регулярно выходить на поле, чтобы восстановить прежние позиции.

Высокая конкуренция в "Арсенале" и решения главного тренера Микеля Артеты ограничивают игровое время футболиста.

Иглесиас столкнулся с физическими проблемами

Нападающий "Сельты" также получает мало игрового времени из-за проблем с физическим состоянием. Он уже пропустил первый сбор национальной команды после чемпионата мира, а недавние отсутствия в составе клуба осложняют его возвращение.

Решение Де ла Фуэнте

Наставник сборной Испании объявит заявку на матчи против Чехии и Англии в ближайшее время. При выборе игроков специалист будет учитывать их текущую форму, игровую практику и готовность помочь команде.

Предстоящие игры пройдут 12 и 15 ноября.

Группа 3 Лиги А после четырёх туров:

1. Испания - 12 очков;

2. Англия - 9;

3. Хорватия - 3;

4. Чехия - 0.