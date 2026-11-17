Сборная Узбекистана обыграла команду Саудовской Аравии в товарищеском матче в Катаре, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Дохе на стадионе "Джассим бин Хамад". На 19-й минуте Шерзод Эсанов вывел Узьекистан вперёд.

На 23-й минуте Фирас Аль Бурайхан восстановил равновесие. Впрочем, на 35-й минуте Эсанов принёс победу команде Фабио Каннаваро.

На 51-й минуте Саудовская Аравия осталась в меньшинстве после удаления Али Ладжами. В дальнейшем счёт не изменился.

Напомним, в рейтинге ФИФА Саудовская Аравия занимает 54-е место, а Узбекистан - 61-е. В предыдущем матче арабская сборная обыграла в Дохе команду Южной Кореи - 3:2. Игра состоялась 13 ноября.

Узбекистан до этого уступил в Ташкенте сборной России - 2:3. Встреча прошла 12 ноября.