Доверие Байсуфинова, любовь к рыбалке и Far Cry. Что известно о герое матча Казахстан - Украина

Латераль "Тобола" и сборной Казахстана Руслан Валиуллин стал героем матча с Украиной. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом футболисте и интересных фактах из его биографии.

С медийной точки зрения, Валиуллин не является публичным и узнаваемым футболистом. Он не был замечен в каких-либо скандалах. В его Instagram в основном футбольная тематика, но есть фотографии с отдыха и даже с рыбалки, которую он любит. Кроме того, одна публикация посвящена компьютерной игре Far Cry, о которой он скучает.

По игре латераль "Тобола" из тех исполнителей, про которых принято говорить "таскает рояль". Абсолютно не звездный и не эпатажный игрок - за всю карьеру получил три красные карточки в почти 270 матчах.

Лидер "Тобола", которого характеризуют скромность и старательность, дебютировал во взрослом футболе в 2011 году в возрасте 16 лет, выступая в первой лиге и в турнире дублеров. В КПЛ Валиуллин дебютировал в 2013 году, но провел всего лишь один матч. Полноценно о себе заявить в высшем дивизионе ему удалось в сезоне-2016, когда в 30 матчах удалось забить два гола и сделать один ассист.

В родном "Акжайыке" воспитанник уральского футбола выступал до 2017 года, перейдя затем в "Актобе". В конце 2018-го был приглашен в "Тобол". К настоящему моменту за костанайский клуб во всех турнирах провел 76 матчей и отметился пятью голами.

Звездный час казахстанского футболиста настал в матче с Украиной, возможно, на данный момент - это его ключевой момент в карьере. В составе сборной 26-летний игрок дебютировал весной этого года в матче отбора на ЧМ-2022 с Францией, до этого данная позиция практически безальтернативно была закреплена за Дмитрием Шомко. К нынешнему моменту Валиуллин провел четыре встречи в составе национальной команды. Интересно, в ее рядах он мог дебютировать еще в 2016 году. При этом он не проходил институт сборных, сыграв лишь один матч за "молодежку".

Талгат Байсуфинов в ноябре того года пригласил Валиуллина на матч отбора ЧМ-2018 против Дании, который был проигран в Копенгагене со счетом 1:4. Тогда футболист, выступавший за "Актобе", остался на скамейке запасных. Таким образом его дебют за национальную команду был отложен на четыре с лишним года. Причем Валиуллин после того матча не вызывался в сборную. За это время национальной командой руководили Александр Бородюк, Станимир Стойлов и Михал Билек. То есть свой шанс он получил вновь при Байсуфинове.

Отметим, что свой дубль в ворота Украины он посвятил скончавшейся за два дня до матча бабушке. После игры обычно спокойный Валиуллин не смог сдержать слез.

Напомним, сборная Казахстана сыграла с Украиной вничью - 2:2. В ближайшую субботу она проведет на выезде встречу с Финляндией, а 7 сентября встретится в гостях с Боснией и Герцеговиной.

Фото: КФФ©

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