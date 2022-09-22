Досрочный выход или второй шанс? Как Казахстан доиграет Лигу наций

Сборная Казахстана по футболу может досрочно подняться в дивизион B Лиги наций, но есть другие варианты развития событий на турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Магомеда Адиева способны пойти на повышение и без побед.

Сегодня, 22 сентября, казахстанцы примут сборную Беларуси, а затем в Баку встретятся с Азербайджаном (25 сентября). Национальная команда лидирует в третьей группе с десятью очками, а в конкурентах - Словакия (шесть баллов).

Возможные варианты

1. Казахстан впервые в истории обыгрывает Беларусь и досрочно переходит в дивизион В. Подопечные Адиева не вылетят из дивизиона С даже в случае двух поражений.

2. Казахстан теряет очки в матче с Беларусью, но побеждает в Азербайджане и повышается в дивизионе.

3. Казахстан оба матча играет вничью и переходит в дивизион В. Словакия может догнать по очкам, но подопечные Адиева выиграли личные встречи.

4. Казахстан проигрывает Беларуси, но Словакия с Азербайджаном делят очки. Итог - досрочный выход в дивизион В.

5. Казахстан проиграет оба матча. Самый рискованный, ведь по очкам могут обойти не только футболисты из Словакии, но и Азербайджан (первый матч казахстанцы играли со счетом 2:0).

Таким образом, итоговый расклад может зависеть не только от результата матчей казахстанцев, но и важна игра Словакии с Азербайджаном. С другой стороны, еще одна победа от подопечных Адиева принесет им первое место в квартете.

Матч Казахстана с Беларусью в Астане начнется в 20:00, и его покажут в прямом эфире.

Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с Беларусью

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →