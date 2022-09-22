Досрочный выход или второй шанс? Как Казахстан доиграет Лигу наций

Сборная Казахстана по футболу может досрочно подняться в дивизион B Лиги наций, но есть другие варианты развития событий на турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Магомеда Адиева способны пойти на повышение и без побед.
Сегодня, 22 сентября, казахстанцы примут сборную Беларуси, а затем в Баку встретятся с Азербайджаном (25 сентября). Национальная команда лидирует в третьей группе с десятью очками, а в конкурентах - Словакия (шесть баллов).
Возможные варианты
1. Казахстан впервые в истории обыгрывает Беларусь и досрочно переходит в дивизион В. Подопечные Адиева не вылетят из дивизиона С даже в случае двух поражений.
2. Казахстан теряет очки в матче с Беларусью, но побеждает в Азербайджане и повышается в дивизионе.
3. Казахстан оба матча играет вничью и переходит в дивизион В. Словакия может догнать по очкам, но подопечные Адиева выиграли личные встречи.
4. Казахстан проигрывает Беларуси, но Словакия с Азербайджаном делят очки. Итог - досрочный выход в дивизион В.
5. Казахстан проиграет оба матча. Самый рискованный, ведь по очкам могут обойти не только футболисты из Словакии, но и Азербайджан (первый матч казахстанцы играли со счетом 2:0).
Таким образом, итоговый расклад может зависеть не только от результата матчей казахстанцев, но и важна игра Словакии с Азербайджаном. С другой стороны, еще одна победа от подопечных Адиева принесет им первое место в квартете.
Матч Казахстана с Беларусью в Астане начнется в 20:00, и его покажут в прямом эфире.
Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с Беларусью