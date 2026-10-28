Дастан Сатпаев не попал в состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Джон ван ’т Схип объявил окончательный список игроков, вызванных на заключительные матчи Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

В национальную сборную вызваны 27 футболистов. При этом форвард английского "Бёрнли" Дастан Сатпаев оказался вне заявки.

Вратари: Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Александр Заруцкий ("Актобе"), Стас Покатилов ("Сабах", Азербайджан);

Защитники: Алибек Касым, Ян Вороговский (оба - "Астана"), Арсен Аширбек, Адильбек Жумаханов (оба - "Елимай"), Сергей Малый ("Ордабасы"), Владислав Васильев ("Окжетпес"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Александр Мрынский ("Кайрат"), Наурызбек Жагоров ("Тобол"), Темирлан Ерланов ("Актобе");

Полузащитники: Рамазан Оразов, Алмас Тулюбай (оба - "Елимай"), Айбол Абикен ("Кызылжар"), Исламбек Куат ("Женис"), Еркин Тапалов ("Кайрат"), Бауыржан Исламхан, Динмухамед Караман (оба - "Астана"), Жасулан Амир ("Ордабасы");

Нападающие: Ислам Чесноков ("Крылья Советов", Россия), Исмаил Бекболат, Азамат Туякбаев (оба - "Кайрат"), Рамазан Каримов ("Астана"), Галымжан Кенжебек, Максим Самородов (оба - "Ахмат", Россия).





В ноябре сборная в рамках Лиги наций УЕФА сыграет против команд Молдовы и Словакии.

13.11.2026 | 22:00

Молдова - Казахстан

"Зимбру", Кишинев

16.11.2026 | 20:00

Казахстан - Словакия

"Астана Арена", Астана