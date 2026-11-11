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Четырьмя голами завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро

Юношеская сборная Казахстана (u-19) по футболу. Фото: ©КФФ

Юношеская сборная Казахстана (U-19) потерпела поражение от сверстников из Шотландии в матче квалификационного турнира чемпионата Европы, сообщают Vesti.kz.

Шотландцы забили дважды за три минуты

Соперники открыли счёт незадолго до перерыва: на 45-й минуте шотландцы отправили мяч в ворота казахстанской команды. А сразу после возобновления игры, на 48-й минуте, увеличили своё преимущество.

На 67-й минуте полузащитник алматинского "Кайрата" Абылай Толеухан сократил отставание сборной Казахстана, вернув интригу в противостояние. Однако на 78-й минуте шотландцы забили ещё один мяч и установили окончательный счёт встречи.

Казахстан продолжит борьбу в квалификации

Следующий матч в рамках отборочного турнира юношеская сборная Казахстана проведёт 14 ноября на выезде против Бельгии. Затем, 17 ноября, казахстанцы сыграют дома со сверстниками из Косово.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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