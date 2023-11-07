Четырех футболистов исключили из сборной перед ЧМ за пьянство

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Сегодня 14:48
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Четыре футболиста юниорской сборной Польши по футболу (U-17) были исключены из команды перед началом чемпионата мира из-за неспортивного поведения, сообщает Польский футбольный союз (PZPN).

По информации meczyki.pl, команда проводила сбор в Индонезии перед началом ЧМ. После одного из товарищеских матчей четыре игрока самовольно покинули отель, а позже были найдены в нетрезвом виде. При этом один из игроков получил серьезную травму головы.

"В связи с неспортивным поведением и нарушением правил тренерский штаб национальной команды U-17 принял решение об исключении четырех игроков. Оскар Томчик, Филипп Розга, Ян Лабедзкий и Филипп Вольский покинули расположение сборной Польши", - говорится в заявлении PZPN.

Инцидент с футболистам подтвердил спортивный директор PZPN Марцин Дорна.

"Трудно найти оправдание, они знают правила и каковы последствия их нарушения. Если вы носите футболку с орлом на груди, у вас есть свои обязанности. У нас есть ценности, которые отличаются от тех, которые преподносят игроки. Мы не могли себе представить, что подобное может произойти в повседневной жизни, а тем более на таком турнире", - приводит слова Дорны TVP Sport.

Чемпионат мира по футболу 2023 года среди команд из игроков не старше 17 лет пройдет с 10 ноября по 2 декабря 2023 года в Индонезии.

Сборная Польши проведет свой первый матч на турнире 11 ноября против команды Японии. Также поляки сыграют в группе с командами Сенегала и Аргентины.

Метки:
Польша Футбол
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