Черчесов ввел запрет в сборной Казахстана: детали

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью "Матч ТВ" сообщил о запрете, введенном в национальной команде, передает Vesti.kz.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне. Контракт с ним подписан по схеме "2+2". На этом посту он сменил другого россиянина Магомеда Адиева.

"Есть сборная, о какой мотивации можно говорить? Слова "мотивация", когда речь заходит о сборной, быть не должно вообще. Что у тренеров, что у игроков. Ты стоишь под флагом своей страны", - заявил Черчесов.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.