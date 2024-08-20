Сколько потратили казахстанские клубы на трансферы этим летом? "Кайрат" второй в списке "транжир"

Этим летом все 13 клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) обновили свои составы, пополнившись новичками и попрощавшись с некоторыми игроками. Как обычно, подавляющее большинство трансферов было реализовано за счет бесплатных подписаний свободных агентов. Но в считанных случаях были и денежные сделки. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, сколько потратили и заработали клубы КПЛ за летнее трансферное окно.

Начнем с того, что мы опираемся и ссылаемся на данные портала Transfermarkt, поэтому все цифры, которые будут в нашем материале - вы можете увидеть и на сайте немецкого издания. Обозначаем это сразу, так как ранее у некоторых клубов уже были претензии к данным, которые есть на Transfermarkt.

Больше всего этим летом на новичков потратили в "Елимае". Команда пополнилась пятью игроками, ради двух из которых даже пришлось раскошелиться. 320 тысяч евро семейчане заплатили владикавказской "Алании" за покупку российского нападающего Ислама Машукова. Еще 100 тысяч было потрачено на приобретение нигерийского защитника Самуэля Одеойибо из литовского "Хегельманна". В сумме "Елимай" потратил 420 тысяч евро (221,7 миллиона тенге).

Вторым по затратам идет "Кайрат" , который организовал ряд трансферов, но заплатил только за сербского полузащитникаиз Суботицы Юга Станоева . За него алматинцы отдали 250 тысяч евро (132 миллиона тенге).

Третья команда, которая тратила деньги на трансферы, - это "Ордабасы". Но если "Кайрат" раскошелился ради Станоева, которого подписали сразу на три года, а "Елимай" купил Машукова и Одеойибо, заключив с ними контракт на полтора года, то у шымкентцев все по-другому.

Они отдали 100 тысяч евро за аренду колумбийского защитника молдавского "Шерифа" Кристиана Товара до конца сезона. И, с учетом того, что из еврокубков команда уже вылетела, этот трансфер кажется бессмысленным. Тем более он сыграл только в двух еврокубковых матчах из шести, в остальных остававшись на скамейке запасных. А ради него шымкентцы расстались с суммой в 52,8 миллиона тенге.

В общем итоге три казахстанских клуба потратились на четырех легионеров, отдав 770 тысяч евро (406,6 миллиона тенге). При этом, заработали казахстанцы еще больше, но тут польза исключительно для "Актобе" , который продал Максима Самородова в грозненский "Ахмат" за миллион евро (528 миллионов тенге).

Больше ни один казахстанский клуб не заработал на продаже или аренде своих игроков летом 2024 года. Поэтому только за счет продажи Самородова общий трансферный баланс КПЛ положительный - +230 тысяч евро.

При этом, та же "Астана" уже доказала, что качественных легионеров можно привезти в Казахстан и бесплатно. По данным Transfermarkt, столичные ничего не платили за переходы уже зарекомендовавших себя Джеффри Чинеду, Назми Грипши и Карло Бартолеца.