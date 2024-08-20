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"Ордабасы" столкнулся с препятствиями во время назначения нового тренера

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"Ордабасы" столкнулся с препятствиями во время назначения нового тренера ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" рассматривает в качестве одного из основных кандидатов на должность главного тренера казахстанца Кайрата Нурдаулетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" рассматривает в качестве одного из основных кандидатов на должность главного тренера казахстанца Кайрата Нурдаулетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время тренирующий "Жетысу" Нурдаулетов не может покинуть свою команду, так как имеет действующий контракт. В то же время стоит добавить, что клуб из Талдыкоргана испытывает серьезные финансовые проблемы. Некоторые из футболистов уже покинули "семиреченцев" и перешли в другие клубы.

В случае, если "Ордабасы" окончательно остановит свой выбор на Нурдаулетове, то им придется договариваться о неустойке с "Жетысу".

Ранее белорусский тренер Александр Седнев объявил о своем уходе из "Ордабасы". Его команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов, проиграв молдавскому "Петрокубу", а затем дважды проиграла армянскому "Пюнику" в Лиге конференций.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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