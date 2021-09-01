Cборная Украины определилась с составом на матч против Казахстана в отборе на ЧМ-2022

Стала известна заявка сборной Украины по футболу на матч с Казахстаном в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022, сообщает UA-football.com.

Заявка Украины на игру (по номерам):

1. Денис Бойко, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Качараба, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Виктор Корниенко, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Виталий Буяльский, 19. Александр Тымчик, 20. Даниил Сикан, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

С тех футболистов, которые сейчас находятся под рукой тренерского штаба, в заявку на предстоящую игру не попали Тарас Степаненко и Александр Зубков.

Матч Казахстан - Украина состоится сегодня, 1 сентября, в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена". Начало - в 20:00 по местному времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Заполненные трибуны и голы в концовках, или как ранее сборная Казахстана играла дома против Украины

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