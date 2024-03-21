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С бывшим игроком КПЛ, но без Хвичи. Грузия объявила состав на матч с Люксембургом

С бывшим игроком КПЛ, но без Хвичи. Грузия объявила состав на матч с Люксембургом
©Georgian Football Federation

Меньше часа осталось до начала встречи между сборными Грузии и Люксембурга. Победитель этой игры пробьется в финал стыковых матчей за выход на Евро-2024 и встретится либо с командой Греции, либо с Казахстаном, сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в Тбилиси (Грузия) и начнется в 22:00 по казахстанскому времени. О прямой трансляции игры мы писали здесь.

В стартовом составе грузин бросается в глаза отсутствие Хвичи Кварацхелии. Лидер сборной отсутствует по причине дисквалификации и сможет сыграть в лучшем случае в финале стыков. С первых минут на поле появится бывший защитник павлодарского "Иртыша" Лаша Двали, а экс-хавбеки костанайского "Тобола" Ника Квеквескири и Джаба Канкава остались на скамейке запасных.

Составы команд с первых минут выглядят следующим образом:

Напомним, что матч Греция - Казахстан, в котором станет известен соперник победителя этой встречи, начнется в 00:45 по казахстанскому времени.

Финал между двумя победителями состоится 26 марта на поле Грузии либо Люксембурга.

Фото: Flashscore©️

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Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Грузия Люксембург Казахстан Иртыш ФК Тобол ФК

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